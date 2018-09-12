شهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف بالقليوبية بمناسبة العام الهجري الجديد بمسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السعدني السكرتير العام المساعد، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف كلمة أكد فيها فضل الهجرة النبوية الشريفة مع ضرورة الاستفادة من دروسها العظيمة وليس الاستماع إليها فقط وأخذ العبرة والعظة من معناها وهدفها وأولها الالتزام بالأمانة التي اتصف بها سيدنا محمد صل الله عليه وسلم قبل بعثته وبعد هجرته، وما جرى في الهجرة من المؤاخاة والإيثار الصادق بين الأنصار والمهاجرين في مجتمع المدينة، مع التأكيد على أن الهجرة كانت رسالة تأكيد على العمل الجاد وكيف تحول المهاجرين المستضعفين إلى دولة قوية.

وأوضح مدير عام الأوقاف كيف تكون الهجرة الحالية بأن نهاجر إلى الله بالابتعاد عن المعاصي والآثام مع الالتزام بتعاليم ديننا الحنيف، والدعوة للتضحية من أجل الطاعة مع عدم اليأس والأخذ بالأسباب، مبينا فضل الإيثار والإيمان الصادق، وأن العمل على بناء الإنسان في كافة الجوانب بناء قوى راسخ هو ما يصنع الأمم ويواجه التحديات فحب الوطن مع الإيمان مع ضرورة الإخلاص في العمل، تلا ذلك ابتهالات دينية حول الهجرة النبوية للشيخ أحمد علي الطنطاوي مبتهل بالإذاعة والتليفزيون.

وفى نهاية الاحتفالية قدم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية التهنئة لكل أهالى القليوبية وقياداتها التنفيذية والأمنية والشعبية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد مع تمنياته أن يعود على أهالي القليوبية جميعا وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية الأمن والخير والبركة ، كما استمع إلى مطالب بعض المواطنين واعدا إياهم بدراستها وتلبيتها ما دامت في إطار القانون.