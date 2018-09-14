شهدت منطقة الكابلات بشبرا الخيمة، مشاجرة بالأسلحة البيضاء حيث مزق قهوجي جسد صاحب مغسلة حتى الموت بسبب قيام الأخير بمعاكسة شقيقة المتهم في الشارع، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، بلاغا بنشوب مشاجرة ومتوفي بناحية الكابلات دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل اللواء علاء فاروق، مدير المباحث وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "أ. م. ع" 55 سنة، صاحب مغسلة مصاب بجرح نافذ بالصدر وتوفي عقب وصوله للمستشفى، وطرف ثاني"أ. س. ع" 24 سنة، قهوجي "مصاب".

وجاء ذلك بسبب معاكسة الأول شقيقة الثاني وأثناء معاتبة الثاني للأول حدثت بينهما مشاداة كلامية تطورت لمشاجرة اعتدى على إثرها القهوجي على الأول بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته التي أودت بحياته.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن "سكين" وتولت النيابة التحقيق.