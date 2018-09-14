تمكنت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، من ضبط عاطل مسجل شقي خطر يمارس البلطجة وبحوته سلاح ناري ومواد مخدرة.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء سعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، بتمكن العقيد وليد الجندي، رئيس فرع البحث الجنائي بسمنود والمحلة والنقيب سامح عمران، رئيس مباحث مركز سمنود، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط "أ.س.خ "، 29 سنة عاطل مقيم بمحلة أبوحسن مركز المحلة والسابق اتهامه بـ"34" قضية ما بين سرقه ومخدرات.

وضبطت المتهم وبحوزته "سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع بقصد البلطجة وترويع المواطنين، طلقات لذات العيار، 30 لفافة هيروين بقصد الاتجار، هاتف محمول، سيارة نقل الغربية"، وتم التحفظ على المضبوطات.

بالكشف عن السياره المضبوطة، تبين أنها مسروقة في المحضر رقم 23673 لسنة 2018 سمنود، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.