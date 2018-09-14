قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة ستكون نموذج يُحتذى به في تطبيق نظم المعلومات المتكاملة في جميع المحافظات.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، سنبدأ برفع مستوى التكنولوجيا بالمحافظة، بإضافة مجموعة من المميزات والسمات الجديدة بتكنولوجيا وحلول جديدة، لتداول المستندات إلكترونيًا، وتصبح جميع الإدارات مميكنة وبنظم متكاملة وعدم منح فرصة لضياع المستندات، وتؤدي المنظومة إلى تحسين كفاءة بيئة العمل للموظف.

وتابع: أن التكنولوجيا تؤدي إلى توفير الراحة النفسية للموظف، وسيكون راضي عن آدائه، مما يعود بالنفع على المواطن، موضحًا، أن الفكرة ليست ميكنة إدارات ووحدات محلية فقط، لكنها تحقق عائد على المواطن من خلال تحسين مناخ العمل، ضمن بروتوكول جرى توقيعه مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطبيق المنظومة المتكاملة للمعلومات وميكنة الخدمات، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، وتعظيم الاستفادة منها لصالح أبناء كفرالشيخ.