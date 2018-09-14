تحتفل قناة "أون سبورت"، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، بمرور عامين على انطلاقها.

وتبدأ احتفالية الفضائية باستعراض سلسلة من أهم التغطيات الحصرية والحقوق التي حصلت عليها القناة خلال العامين الماضيين.

وفي تمام الثامنة مساءً، وعلى الهواء مباشرة، يكون هناك لقا مفتوح مع مُقدمي ومحللي ومُراسلي القناة، يستعرضون خلاله ما تم إنجازه منذ انطلاق القناة، ويتم خلال هذه الاحتفالية الإعلان عن العديد من المفاجآت للجمهور، وتستمر هذه الفقرة المفتوحة حتى الواحدة صباحًا.