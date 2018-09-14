قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، شخصية وطنية مصرية مرموقة يتحدث أمام العالم كله بلسان حال الشعب المصري، مضيفا أن أكبر دليل على ذلك تأكيده أن القيادة السياسية بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى إلى أن تبدو مصر وحدة واحدة، وتبتعد عن الانقسام والتفتت، لأنه كفيل أن يدمر المجتمعات في وقت صغير.

ووجه حسب الله، التحية لقداسة البابا تواضروس الثاني، في بيان، مساء اليوم، على حديثه الوطني والرائع عن مصر خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الامريكية، واستنكار البابا تواضروس، في عظته التي ألقاها من كنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس بكوينز نيويورك، الأخبار الخاصة بالكنيسة أو المجتمع المصري، التي تصل أمريكا بعد التلاعب فيها، وقوله نصا: "الأخبار لما تعدي الأطلنطي.. تتغير خالص".

وأضاف أن البابا تواضروس أكد من أمريكا أن مصر بلد كبيرة تضم 100 مليون، والأقباط بها حوالي 15 مليون، وكما المثال في أي بلد التاريخ المصري به صفحات بيضاء وأخرى سوداء ومادية، لكن فيما يقرب من 5 سنوات بدأت الأحوال تتحسن، وهناك مؤشرات على هذا التحسن، أبرزها شبكة الطرق والمواصلات الضخمة وقول قداسته أن المشكلات في مصر سواء كانت كنسية أو مجتمعية تحل بهدوء وأن القيادة السياسية لديها رغبة صادقة لحل المشكلات الموجودة وأنه لا يمكن إنكار المتاعب المجتمعية التي توجد في كل الدول ليست مصر وحدها.

وأوضح أن "تواضروس" قال: "أقول بضمير صالح كما أنني مطلع على حاجات كتير، ليست منشورة، مصر تتغير إلى الأفضل، لدرجة أنه سيأتي يومًا سيكون دخولها مثل أوروبا يحتاج فيزا وموافقات".

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، يستحق كل الشكر والتقدير والاحترام، وأنه كنائب عن الشعب المصري، يقدم لقداسته 100 مليون باقة ورد من هذا الشعب الذي يسكن في قلب وعقل البابا تواضروس الثاني الذي يذوب حبًا وعشقا لمصر وشعبها.