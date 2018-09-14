قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إن الوزارة تحاول إيجاد طبقة جديدة من المهنيين من الذين يعملون في مجال مطبقي المبيدات، لأنهم الأجدر بالرقابة على الأسواق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن استهلاك مصر من المبيدات في الخمس سنوات الأخيرة لم يزداد رغم التوسع الزراعي وزيادة عدد السكان.

وتابع: "سحبنا بعض من مهندسي الزراعة الموجودين بالمديريات لتدريبهم على أعمال الرقابة".

وطالب رئيس لجنة المبيدات، أن يكون لهم صلاحيات الضبطية القضائية وحينها ستصبح قضية غش المبيدات قضية هامشية.