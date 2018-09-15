شن حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع الكائنة بنطاق الحي في إطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء حسام حمودة رئيس الحي، بشأن رفع كافة التعديات على الطريق.

واستهدفت الحملة شارع الجمهورية أمام مستشفى الأطفال الجامعي حيث جرى إزالة مخالفة بروز وتعدي علي جزء من الشارع الجانبي بأحد المحالات بالعقار رقم 38 بشارع الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وشدد اللواء حسام حمودة، في بيان له، على إدارة الإشغالات بالحي بتكثيف الحملات لرفع كافة التعديات على الطريق بنطاق الحي، ضرورة التعامل بحزم وعدم التهاون في رفع جميع التعديات، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل رئاسة حي غرب المنصورة لعودة الانضباط للشارع.