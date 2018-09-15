يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد غد الأحد، أعمال تطوير المبنى التخصصي بالمعهد الطبي القومي بدمنهور بمحافظة البحيرة، عبر الفيديو كونفرانس، بتكلفة استثمارية 160 مليون جنيه منها 105 ملايين للإنشاءات و55 لتجهيزات المبنى.

وقال الدكتور عبد الحكيم عبده، مدير عام المعهد الطبي القومي بدمنهور، إن المبنى يتكون من بدروم، ودور أرضي و7 طوابق، بسعة 287 سريرًا و26 سرير عناية مركزة، و10 غرف عمليات حديثة تعمل بنظام الكبسولة و3 غرف عمليات للطوارئ.

وأضاف أن المبنى التخصصي بالمعهد، يعمل بنفس طاقة أطباء وتمريض المعهد الطبي القومي، وجرى الاستفادة منه في إجراء عمليات قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن المبنى التخصصي والمعهد الطبي القومي بدمنهور، يخدمان شريحة كبرى من المرضى محدودي الدخل وغير القادرين، ومصابي الطريق الزراعي، ومرضى محافظات كفر الشيخ والإسكندرية ومطروح.

وأوضح أن المبنى التخصصي الجديد، إضافة جديدة للمنظومة الصحية بالبحيرة، التي تضم خدمات طبية جديدة لم تكن موجودة من قبل في مستشفيات البحيرة، من بينها جراحات تغيير المفاصل والقلب المفتوح وزراعة الأعضاء والكلى والقلب وعمليات زراعة القرنية والقوقعة، لافتا إلى أن المعهد الجديد سيقضي على قوائم الانتظار لمرضى العمليات الجراحية، مؤكدا أنه جرى إجراء 549 عملية جراحية مؤخرا، ومنذ تسلم المبنى من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بداية شهر يوليو الماضي ما بين قلب مفتوح وتركيب دعامات وتغيير مفاصل وعمليات عيون متقدمة منذ بدء المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار داخل المعهد التخصصي.

وأشار مدير المعهد الطبي القومي، إلى أنه عقب الافتتاح سيتم إجراء العمليات لعدد 131 حالة متبقية جاري تجهيزها طبيا.