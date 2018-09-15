أعلنت الفنانة سما المصري، تأييدها الزواج العرفي، وأن السيدات أحيانًا ما يضطررن للزواج عرفيًا لظروف معينة.

وأضافت المصري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، على قناة الرافدين، مساء الجمعة، أن بعض الرجال لا يمكنهم إعلان وقت الزواج فيلجأون للزواج العرفي لإتمام ما يُريدون، متابعة "لا تحملوا الست أكثر من طاقتها".

وأشارت إلى أن شروط الزواج معروفة: "للزواج 3 شروط، رضا وقبول، وشهادة شهود، وإشهار، الدين مقالش لازم مأذون، ولكننا نلجأ إليه لضمان حق السيدة".

وتابعت المصري: "من تتزوج عرفيًا إنسانة راضية وموافقة، مش متجوزة غصب عنها، الجواز العرفي مش ضحك على الدقون زي ما بيتقال".