قال الفنان عمرو عبدالجليل، إن مسلسل "الزوجة الثانية" الذي أدى بطولته، حقق نجاحًا كبيرًا فاق توقعاته.

وأضاف عبدالجليل، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "كان أمامنا تحدٍ كبير للغاية، فقصة المسلسل كانت فيلمًا شارك فيه نجوم كبار على غرار شكري سرحان وسعاد حسني، وكنت أحاول ألا أقلد العمدة في الفيلم، وأنا أعمل دورًا كوميديًا، وهو ما انتقدني بسببه النقاد".

وتابع: "المسلسل حقق نجاحا كبيرا، وفي ناس سمت المسلسل بالعمدة، بسبب الدور اللي عملته فيه، ودي حاجة كبيرة، لكن أنا مضحكتش لما شوفت المسلسل، مش بعرف أتفرج على نفسي، ولو ده حصل بتضايق جدًا وبشوف عيوبي ومش بعرف أضحك".