لقي خمسة أشخاص على الأقل، بينهم أم وطفلتها مصرعهم في نورث كارولاينا الأمريكية فيما تحركت العاصفة المدارية فلورنسا ببطء من ولاية تار هيل إلى ولاية كارولينا الجنوبية، حسبما أفاد مسؤولون يوم الجمعة، بعد وصول الإعصار إلى الشاطئ في كارولاينا الشمالية كإعصار من الفئة الأولى، تم تخفيض تصنيف فلورنسا إلى عاصفة استوائية بعد ظهر يوم الجمعة وتمكّنت من الوصول إلى ساوث كارولينا مع حلول الليل.

ووفقا لــ"CNN" قالت إدارة الشرطة في المدينة إن شخصين لقيا حتفهما في ويلمنجتون بعد سقوط شجرة على منزلهما، وأضافت الشرطة بعد ظهر يوم الجمعة: "يمكن لقوات حماية الحياة تأكيد أول حالة وفاة بسبب الإعصار فلورانس في ويلمنجتون، وقتلت أم وطفل رضيع عندما سقطت شجرة على منزلهم".

وتم نقل الأب إلى (مركز نيو هانوفر الطبي الإقليمي) مصابًا بجروح، وأضافت أن المستشفى استقبل ثلاثة مصابين آخرين.

ووجد المسعفون في بلدة هامستيد للطوارئ الذين كانوا في طريقهم إلى مكالمة لإنقاذ شخص أن طريقهم مسدودا بأشجار مسقوفة، وقال تشاد ماكيوان، مساعد مدير المقاطعة في مقاطعة بيندر، إنه عندما وصلوا إلى المنزل، كانت المرأة قد ماتت، وكان الشخص الرابع الذي توفي رجلا في مقاطعة لينوار الذي كان يعمل في تركيب مولد حسبما قال مكتب الحاكم العام روي كوبر.

وقال مسؤولو الطوارئ إن رجلا آخر في المحافظة كان يتفقد كلابه خارج المنزل قتل فيما اعتقدت عائلته أنه كان مصابا بالرياح صباح الجمعة.

وكان إعصار فلورانس على طول ليلة الجمعة إلى يوم السبت يحاصر الناس في المنازل التي غمرتها الفيضانات وربما ترى المدينة أياما من الدمار والمعاناة الإنسانية في الأيام المقبلة، وقد تحولت بعض البلدات إلى أنهار متدفقة، ومن المتوقع أن تزحف العاصمة فوق أجزاء من كاروليناس في عطلة نهاية الأسبوع، حيث تضرب بعض المناطق نفسها مرارا وتكرارا.