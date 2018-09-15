أصيب 8 أشخاص في مشاجرة بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، بسبب لهو الأطفال، وتم ضبط طرفي المشاجرة.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، بالواقعة.

وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز، وبالفحص تبين أنها بين كل من (طرف أول) جاد عبدالصابر، 51 عامًا، معلم، و3 آخرين مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و(طرف ثان) إسلام جمال، 22 عامًا، مجند بالقوات المسلحة، و3 آخرين مصابين بجروح قطعية بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، والطرفان يقيمان بذات الناحية، بسبب لهو الأطفال.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم قرروا بمضمون ما تقدم واتهم كلاً منهما الأخر بالتعدي على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات، وتم إخطار إدارة الشرطة العسكرية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11911 جنح المركز لسنة 2018م، وجاريِ العرض على النيابة لتباشر التحقيقات.