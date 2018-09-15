أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، توجيهاتها بإرسال لجنة عاجلة، لمعاينة تلوث زيتي بالإسكندرية، إذ ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة أفاد بوجود بقعة سولار على رصيف 67 بميناء الإسكندرية.

وصلت لجنة عاجلة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين من المعاينة وجود طبقة رقيقة لامعة من السولار تبلغ مساحتها حوالي 3 أمتار عرض و30 متر طول، ناجمة عن ثقب في أحد تنكات السولار الموجوده على إحدي السفن، مما أدى إلى تسرب السولار إلى المسطح المائي.

وأزالت اللجنه المشكلة، بالتنسيق مع إدارة الميناء، التلوث، كما حررت محضرا بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب.