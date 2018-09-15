أجرت شركة مياه القليوبية بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها، اليوم، أول نموذج محاكاة وبيان عملي لتجربة سحب مياه الأمطار، في إطار استعدادات محافظة القليوبية لمواجهة موسم الأمطار، لتفادي ظاهرة غرق الأنفاق والكباري والشوارع بمياه الأمطار.

وأجريت التجربة في نفقي شعراوي والشهيد عبدالله الجندي، بإشراف الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، وحضور نجوى العشيري رئيس مجلس مدينة بنها، والمهندس حمدان محمود مدير فرع مياه بنها، والمهندس شوقي مسعود مدير شبكة الصرف في بنها.

وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم، إن هذه التجربة تتم لأول مرة وأنه سينفذ نموذج آخر ليلا؛ لتأكد من جاهزية كل الجهات التنفيذية، لمواجهة موسم الشتاء والأمطار.

وأضاف مجاهد، أن هذا النموذج يهدف إلى الكشف عن حالة على بيارات تصريف المياه عند حدوث أي أمطار، مشيرا إلى أن الشركة بدأت في اتخاذ إجراءات الاستعداد لموسم الأمطار على مستوى المحافظة، حيث طهرت الشركة جميع الشنايش.