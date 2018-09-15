يواصل برنامج "يوسف شاهين.. النسخ المرممة" عروض أفلامه، فيعرض في تمام الساعة الرابعة مساءً فيلم "شيطان الصحراء"، ويليه في السابعة "باب الحديد".

أما في الساعة العاشرة مساء يعرض فيلم "ودعت حبك"، وذلك في سينما زاوية بمقرها الجديد في سينما كريم بشارع عماد الدين بوسط البلد.

يشار إلى أن سينما "زاوية" بوسط البلد اسأنفت نشاطها في مقرها الجديد، ببرنامج يحمل عنوان "يوسف شاهين: النسخ المرممة"، في إحياء ذكرى مرور 10 سنوات على رحيل المخرج الكبير يوسف شاهين.

ويشهد البرنامج عددًا من الفعاليات الممتدة على مدار 10 أيام حتى 22 سبتمبر الجاري، ويشهد إلى جانب عروض الأفلام، معرض وورش عمل ونقاشات مع الجمهور بعد العروض.