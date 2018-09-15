واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارته الرعوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي بدأت الخميس الماضي، بزيارة أجراها لكنيسة العذراء والملاك بمدينة كونيتيكت في ولاية نيويورك.

كما زار البابا تواضروس، أسرة المستشار القانوني السابق للبابا الراحل شنودة الثالث بأمريكا، ماجد رياض الديري.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه كان في انتظار البابا تواضروس لدي زيارته كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بكونيتيكت؛ أعداد كبيرة من شعب الكنيسة، وعدد من ممثلي الطوائف المسيحية.

وألقى البابا تواضروس، كلمة مناسبة ووزع هدايا تذكارية على مستقبليه من الضيوف.

ويرافق البابا خلال الجولة وفدًا يتكون من "الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، والأنبا ماركوس الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي، والقس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل سكرتيري البابا".

ودشن البابا أمس، كنيسة الملكة هيلانة والملكة آناسيمون بمدينة كوينز، التابعة لإيبارشية نيويورك وإنجلند، كما ترأس بها صلاة القداس الإلهي.

وتعد تلك الزيارة هي الثانية للبابا تواضروس إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ جلوسه على الكرسي البابوي في نوفمبر 2012، بعدما زارها لأول مرة في 2015، وكانت مخصصة للشطر الجنوبي.

وتأتي الزيارة الحالية بعد تأجيل لمدة عام، فقد كانت مقررة العام الماضي إلا أن البابا أجلها بسبب ظروفه الصحية، وخضوعه لإجراء جراحة بسبب الانزلاق الغضروفي في الظهر بأحد مستشفيات ألمانيا.