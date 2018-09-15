قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة فتحت بالفعل تحقيقاً عاجلاً في أزمة وفاة وإصابة مواطنين في مستشفى ديرب نجم بالشرقية، بناءً على تعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن التحقيقات تتم على 3 جوانب، أولها فني، والثاني إداري، والثالث طبي.

وأضاف "مجاهد"، في تصريحات صحفية له، منذ قليل، أن الوزارة شكلت 3 فرق طبية لفحص الواقعة بناءً على تعليمات من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

ولفت المتحدث باسم الصحة إلى أن الفريق الأول من قطاع الطب الوقائي بالوزارة، وسيسحب عينات من المياه، وممثلين عن صحة البيئة، والترصد، والفريق الثاني من قطاع الطب العلاجي بالوزارة ويضم مدير عام الكلي الصناعي وفريق متخصص، والثالث من "التفتيش الفني".