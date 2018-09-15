قال عطية موسى، عضو مجلس النواب عن دائرة شرم الشيخ بجنوب سيناء، إن وزارة السياحة وافقت على ترخيص مراكز الغوص القديمة بمدينة دهب عن طريق المنشأت السياحية القديمة، التي حصلت على ترخيص من مجلس المدينة (المحليات).

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة شرم الشيخ بجنوب سيناء، أن هذا الاستثناء جرى لأول مرة على مستوى مصر لصالح أهالي دهب، موضحا، أن دهب تعد المدينة الأولى على مستوى مصر والعالم في مجال الغوص، وتحتوي على ما يقرب من 100 مركز غوص وتتميز بوجود مناطق غوص رائعة في اللاجون والبقعة الزرقاء والمسبط.

وأوضح موسى، أن هناك نحو 30 منشأة فندقية ومخيم قديم بمدينة دهب، وحصلت على تراخيص من مجلس المدينة، منذ أكثر من 30 عاما، وتتمركز في منطقة المسبط، المشربية، المليل، وكانت مراكز الغوص غير مرخصة لصعوبة الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.