أعلنت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم، عن فتح باب التظلمات لعناصر وكيانات جماعة الاخوان الارهابية، على حكم تأييد قرار التحفظ على أموالهم ومصادرتها، وذلك لمدة 8 أيام من تاريخ إعلان المتحفظ على أموالهم، وتحدد المحكمة بعدها جلسات عدة لنظر التظلمات والبت فيها.

وقال مصدر قضائي، لـ"الوطن"، إن المحكمة ستنظر التظلمات بعد تقديمها من قبل دفاع المتحفظ عليهم، وذلك بموجب شهادات من لجنة التحفظ على الأموال تؤكد موقفهم، مشيرًا إلى عدم تلقي المحكمة أي تظلمات حتى الآن.

وبحسب المصدر، بموجب قرار لجنة التحفظ تؤول إدارة أموال الكيانات المتحفظ عليها والمصادرة إلى الدولة؛ والتي لها حق البيع او الادارة.

وكانت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، قراراها بمصادرة أموال 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية؛ كان تم التحفظ عليها بقرار من اللجنة ذاتها.

وأصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الخميس الماضي، حكما بتأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، الصادر وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.