استدعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قيادات مستشفى ديرب نجم للتحقيق بواقعة وفاة 3 مرضى بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.