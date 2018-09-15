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استخراج تصاريح الدفن لجثث 4 عمال صرف صحي توفوا أثناء عملهم بسفاجا

استخراج تصاريح الدفن لجثث 4 عمال صرف صحي توفوا أثناء عملهم بسفاجا

مصرع شخص وإصابة 7 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالفرافرة

مصرع شخص وإصابة 7 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالفرافرة

«نحمل الخراب لمصر».. الإخوان وعدوا فأوفوا

«نحمل الخراب لمصر».. الإخوان وعدوا فأوفوا

مركز الفرافرة يخصص مليونا و427 ألف جنيه لتقنين وضع اليد بالوادي الجديد

مركز الفرافرة يخصص مليونا و427 ألف جنيه لتقنين وضع اليد بالوادي الجديد

العثور على 6 رؤوس مقطوعة بالمكسيك.. ومسؤول: مكافحة العنف تتطلب جديدا

العثور على 6 رؤوس مقطوعة بالمكسيك.. ومسؤول: مكافحة العنف تتطلب جديدا

توقيع بروتوكولات تعاون بين "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" و3 جامعات

توقيع بروتوكولات تعاون بين "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" و3 جامعات

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توقيع بروتوكولات تعاون بين "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" و3 جامعات

توقيع بروتوكولات تعاون بين "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" و3 جامعات

علاء مبارك عن قرار حبسه وشقيقه: "ستظهر الحقيقة.. ربنا موجود"

علاء مبارك عن قرار حبسه وشقيقه: "ستظهر الحقيقة.. ربنا موجود"

بينهم عما "ريان ومحمد".. تجديد حبس 30 شخصا في "تظاهر ميت سلسيل"

بينهم عما "ريان ومحمد".. تجديد حبس 30 شخصا في "تظاهر ميت سلسيل"

الحبس من سنة إلى 10 سنوات.. عقوبة المتسبب في وفاة ضحايا "ديرب نجم"

الحبس من سنة إلى 10 سنوات.. عقوبة المتسبب في وفاة ضحايا "ديرب نجم"

رئيس الوزراء للمحافظين الجدد: اخدموا المواطنين بما يلبي طموحاتهم

رئيس الوزراء للمحافظين الجدد: اخدموا المواطنين بما يلبي طموحاتهم

عاجل| النيابة الإدارية تفتح تحقيقا في "كارثة الغسيل الكلوي بديرب نجم"

عاجل| النيابة الإدارية تفتح تحقيقا في "كارثة الغسيل الكلوي بديرب نجم"

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