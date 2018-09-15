تزامنًا مع قرب العام الدراسي الجديد وإقبال الطلبة على استخراج اشتراكات المترو والتي توفرها إدارة المترو بأسعار مخفضة، تستعرض "الوطن" أماكن مكاتب الاشتراكات في مختلف محطات المترو على الخطوط الثلاثة، كالآتي:

- الخط الأول "المرج - حلوان":

يوجد نحو 13 مكتب لاستخراج الاشتراكات بمحطات "حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، الشهداء، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج القديمة".

- الخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب":

يوجد نحو 10 مكاتب لاستخراج الاشتراكات في محطات "كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء، العتبة، الدقي، جامعة القاهرة، الجيزة، المنيب".

- الخط الثالث "العتبة - الأهرام في مصر الجديدة":

يوجد مكاتب الاشتراكات في محطات "العتبة، العباسية".