أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية، بداية الحملة القومية للوقاية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع ولمدة شهر.

وقالت، في تصريحات لها، أن الحملة من منزل لمنزل في القرى والعزب والنجوع على مستوى 27 محافظة، مضيفة أن جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مشاركة في الحملة، وأنهم ألغوا جميع الإجازات للأطباء البيطريين.

وتابعت أن الأمصال متوافرة والحملة تشمل أيضا التسجيل والترقيم، بهدف حصر التعداد الحيواني في كل الجمهورية، للاستفادة منها وتوفير التحصينات والأعلاف اللازمة.

وناشدت نائب وزير الزراعة جميع المربين بالاشتراك في الحملة وتحصين مواشيهم للوقاية من المرض في هذا التوقيت وقبل بداية موسم الشتاء، حيث ينشط فيروس الحمى القلاعية.