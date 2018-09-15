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"تعليم مطروح": انطلاق اختبارات المدرسة النووية بالكلية الفنية العسكرية

"تعليم مطروح": انطلاق اختبارات المدرسة النووية بالكلية الفنية العسكرية

ختام معرض "عصير الكتب" في الإسكندرية بتخفيضات 40%

ختام معرض "عصير الكتب" في الإسكندرية بتخفيضات 40%

"شؤون البيئة": تحرير 107 محاضر وحصاد 69% من محصول الأرز بكفر الشيخ

"شؤون البيئة": تحرير 107 محاضر وحصاد 69% من محصول الأرز بكفر الشيخ

غادة والي: صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفٍ في حادث مستشفى ديرب نجم

غادة والي: صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفٍ في حادث مستشفى ديرب نجم

بالصور| اختبار بالوعات صرف الأمطار بنفق الملك الصالح

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هبة الصيرفي: نظرة المستقبل للاقتصاد المصري إيجابية وبدء مساره الصحيح

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عاجل| استدعاء مسؤولي صيانة أجهزة مستشفى ديرب نجم للتحقيق

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