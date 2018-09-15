أعلن المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اليوم، انطلاق تنفيذ منظومة النظافه الجديدة بأحياء شرق وغرب مدينة نصر، جاء ذلك بحضور اللواء محسن مأمون رئيس هيئة النظافه، والمهندس مصطفى عبدالعزيز رئيس حي شرق مدينه نصر، واللواء أحمد أنور، رئيس حي غرب مدينة نصر.

وشهد نائب المحافظ، عرضا للعمال والمعدات المشاركين في المنظومة الجديدة، وتم الاجتماع بالمتعهدين لاعتماد عملية النظافه في الأساس على جمع المخلفات من المنازل وأيضا المحلات التجارية.

يذكر أن منظومة النظافة الجديدة، تعمل بعدد من أحياء القاهرة بعد انتهاء تعاقدات الشركات الأجنبية.