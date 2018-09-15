تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من الملفات المهمة للتأكد من تقدم سير معدلات التنفيذ في مختلف الخطط التنموية والمشروعات والمبادرات؛ التي يتم إقامتها على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس المحافظين والذي عقد اليوم برئاسته.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الموقف الحالي للمشروع القومي للتعليم والاستعدادات التي تم اتخاذها استعدادا للعام الدراسي الجديد علي مستوى الجمهورية.

وأشار "شوقي"، إلى الخطوات الرئيسية لتطوير التعليم المصري من خلال المشروع القومي لإعادة صياغة التعليم المصري، مجددًا تأكيد اكتمال الخطوات التنفيذية لبدء النظام المصري الجديد للتعليم بدءا من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي اعتباراً من السبت 22 سبتمبر 2018.

وشدد وزير التعليم، على أهمية تدريب المعلمين علي التعليم المصري الجديد، لافتًا إلى الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى من المعلمين للاستعداد للعام الجديد، خاصة أن وجود معلم مدرب علي أساليب تربوية جديدة واستراتيجيات تعليمية مبتكرة وممتعة، يضمن تخريج طالب مبدع ومبتكر، مستمر في التعليم والتعلم مدي الحياة ولديه قدرة تنافسية.

التجهيز لإطلاق مسابقة أفضل مدرسة.. وإعادة تقييم أداء المديريات التعليمية منتصف الدراسة

كما تناول عرض وزير التربية والتعليم الإشارة إلى أن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها استعدادًا للعام الدراسي الجديد، تضمنت التأكد من جاهزية المدارس تكنولوجياا قبل بداية العام الدراسي، وإرسال تقارير أسبوعية للتأكد من استقرار تطبيق النظام الجديد والتطوير في المرحلة الثانوية، وتحديد أدوار المديرية الفترة القادمة بالتعاون مع المحافظين، وتحديد جدول لزيارات المحافظات على مدار عام التعليم، والتحضير لإطلاق مسابقة أفضل مدرسة، والاتفاق علي إعادة تقييم أداء المديريات التعليمية في منتصف العام الدراسي والإعلان عن الوظائف للمديرين، والعمل علي وضع نظام حوافز للمعلمين المميزين.

فيما قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرضًا بشأن المشروعات الاستثمارية المتعثرة، موضحة أنه تم حصر المشروعات المتوقفة منها لأسباب مالية، وأخرى لأسباب فنية وقانونية، مؤكدة أنه تم التركيز على المتوقف منها لأسباب مالية، وسرعة توفير التمويل اللازم للانتهاء من تنفيذها.

وقال رئيس الوزراء، إنه للمحافظين حرية اختيار المشروعات المتعثرة الأكثر طلبًا من المواطنين، وتوجيه التمويل الذي سيتم توفيره لها.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن هناك عدد من المشروعات المتعثرة، أنفقت الدولة عليها ملايين الجنيهات، ولكن توقف العمل بها لاحتياجها إلى 5 أو 10 ملايين جنيه، مطالبة بوضع هذه المشروعات على أجندة الأولويات، نظرًا لسرعة استفادة المواطنين منها وكذا لتعظيم قيمة ما تم ضخه من استثمارات في هذه المشروعات.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن هناك مستشفيات أيضًا لم يتم تشغيلها وسيتم التنسيق بين وزيرة الصحة والمحافظ المختص؛ لسرعة حل هذه المشكلات والاستفادة من هذه المباني الخدمية المهمة.

حصر المشروعات المتعثرة وتوفير التمويل اللازم لاستكمالها حسب أولويتها

كما تناول عرض وزيرة التخطيط الإشارة إلى أنه في ضوء حرص وزارة التخطيط على معالجة المشاكل التي تواجه المشروعات المتعثرة مالياً، قد وجهت خطة العام المالي 18/2019 استثمارات حكومية بحوالي 5.4 مليار جنيه للمشروعات المتعثرة المدرجة بالخطة والبالغ عددها 315 مشروعًا.

وأوضحت الوزيرة، أنه بالنسبة لتوزيع المشروعات المتعثرة على الوزارات فقد استحوذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على النسبة الأكبر 56% من الاستثمارات بحوالي 3 مليارات جنيه وبعدد 235 مشروعًا، منها 206 مشروعات صرف صحي، يليها الاستثمارات الموجهة لمشروعات وزارة الشباب والرياضة بعدد 21 مشروعاً بقيمة تبلغ 601 مليون جنيه.

استثمارات حكومية بـ5.4 مليار جنيه للمشروعات المتعثرة ماليا في خطة العام المالي الحالي

أما بالنسبة لتوزيع المشروعات المتعثرة على المحافظات، فقد اشارت الوزيرة إلى أن العدد الأكبر يوجد بمحافظة أسوان بعدد 27 مشروعًا منها 21 مشروع صرف صحي، يليها محافظة أسيوط بعدد 25 مشروعًا منها أيضًا 18 مشروع صرف صحي، وفي المركز الثالث تأتي محافظة الدقهلية بعدد 21 مشروعاً منها أيضاً 12مشروع صرف صحي.

وأضافت الوزيرة، أن محافظة اسوان تستحوذ على النسبة الأكبر بنحو 12% من الاستثمارات الموجهة للمشروعات المتعثرة بقيمة 634 مليون جنيه يليها محافظتا أسيوط وبورسعيد 10% لكلل منهما.