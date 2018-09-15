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"شؤون البيئة": تحرير 107 محاضر وحصاد 69% من محصول الأرز بكفر الشيخ

"شؤون البيئة": تحرير 107 محاضر وحصاد 69% من محصول الأرز بكفر الشيخ

غادة والي: صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفٍ في حادث مستشفى ديرب نجم

غادة والي: صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفٍ في حادث مستشفى ديرب نجم

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هبة الصيرفي: نظرة المستقبل للاقتصاد المصري إيجابية وبدء مساره الصحيح

هبة الصيرفي: نظرة المستقبل للاقتصاد المصري إيجابية وبدء مساره الصحيح

"الإخوان" و"السلفيين".. متأسلمون لا يتورعون عن المبالغة والتضليل

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توافد مستشاري قضايا الدولة لحفل تكريم حاملي الدكتوراه والماجستير

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عاجل| استدعاء مسؤولي صيانة أجهزة مستشفى ديرب نجم للتحقيق

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المتبرع بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم: ما حدث "فاجعة"

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