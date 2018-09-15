تقدم دكتور عبدالله حمدوك، بالشكر والتقدير للرئيس السوداني عمر البشير، لتكليفه بوزارة المالية، وأعلن اعتذاره عن قبول المهمة، وجاء في رسالة موجهة للرئيس السوداني، استعداده التام لوضع كل خبراته في المجال الاقتصادي وخدمة الاقتصاد الوطني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء السودان "سونا".

وأصدر البشير، مساء أمس، قرارا بترقية الفريق شرطة الطيب بابكر علي فضيل، إلى رتبة الفريق أول شرطة وتعيينه مديرا عاما لقوات الشرطة، فيما أعلنت رئاسة الجمهورية تأجيل مراسم أداء القسم للوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة في حكومة الوفاق الوطني الجديدة، الذي كان مقرراََ له، مساء أمس، إلى مساء اليوم، لتمكين الوزراء المعينين الموجودين خارج البلاد من الحضور لأداء القسم مع زملائهم.

وشدد نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، على أهمية تحسين معاش الناس وإخماد نيران الحرب في مناطق النزاعات حتى يعم السلام ربوع البلاد، وناشد الجميع التكاتف والتعاضد وتعزيز الجهود الرامية لإشاعة الأمن والاستقرار.

وقال كبر، لدى استقباله حشدا كبيرا من قبيلة الرزيقات بمنزله بكافوري، إن المرحلة المقبلة "صعبة" وتعتريها مشكلات عديدة، كما أنها بحاجة إلى "حصافة وصبر وجرأة"، كما تتطلب تضحيات كثيرة للوصول إلى بر الأمان، داعيا إلى فتح صفحة جديدة وتناسي الخلافات والنظر نحو المستقبل بروح جديدة بعيدا عن "مرارات وجراحات الماضي لتحقيق التنمية والأهداف المنشودة"، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته قبيلة الرزيقات في وأد الفتنة في دارفور من بين المجاهدات والتضحيات التي قام بها الناس.