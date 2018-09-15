توافد مستشاري قضايا الدولة لحفل تكريم حاملي الدكتوراه والماجستير

توافد مستشاري قضايا الدولة، على مقر النادي بالزمالك لحضور حفل التكريم الذي ينظمه النادي برئاسة المستشار أحمد خليفة، الخامسة مساء اليوم لتكريم المستشارين الحاصلين على درجتي الدكتوراة والماجستير في القانون، وكذلك أبناء المستشارين المتفوقين علميًا في المراحل التعليمية المختلفة.

يقام الحفل، تحت رعاية المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، الذي يوزع شهادات التكريم على المتفوقين.

وقال المستشار أحمد خليفة رئيس مجلس إدارة النادي، لـ"الوطن"، إن النادي حريص على حث مستشاريه التزود بالعلم والتفوق، مضيفًا أن شهادات التكريم معتمدة من النادي ورئاسة الهيئة.

من ناحيته، أوضح المستشار أمين عبدالرحيم عضو مجلس إدارة النادي، أن هذه الفعالية يقيمها النادي سنويا إيمانا منه بدور العلم والعلماء وحث الجميع على التفوق العلمي.

وأضاف عبدالرحيم لـ"الوطن"، أن معظم مستشاري الهيئة يحملون درجة الدكتوراة في القانون، مشيرا إلى أن الحفل سيشارك فيه مستشاري الهيئة وأسرهم.