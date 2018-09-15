الشرطة التركية تواصل قمع "انتفاضة المطار"

اعتقلت الشرطة التركية المئات من عمال البناء في مطار إسطنبول الجديد، بعد تنظيمهم احتجاجا على سوء ظروف العمل، حسبما أعلنت نقابة العمال التركية اليوم.

وأعلنت رئيسة اتحاد العمال الثوريين في تركيا أرزو شركس أوغلو، لوكالة أسوشيتد برس، اعتقال أكثر من 500 عامل السبت من أماكن نومهم في موقع البناء، وفقًا لما ذكرت "سكاي نيوز عربية"، موضحا أن العمال سيجرى استجوابهم في عدة مراكز شرطة في إسطنبول.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في موقع البناء، أمس، لتفريق احتجاجات العمال الذين طالبوا بتحسين ظروف العمل، بما في ذلك تعديل إجراءات السلامة في الموقع، ومن المقرر افتتاح المطار الجديد، وهو أحد مشروعات الإنشاءات الكبيرة للحكومة، في 29 أكتوبر المقبل.

ويقع المطار على البحر الأسود، وهو قادر على التعامل مع 90 مليون مسافر سنويا في بداية تشغيله، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 150 مليونا بحلول عام 2023، وللترويج للمطار هبطت طائرة الرئيس رجب أردوغان في يونيو، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية إلا أن تقارير تحدثت عن عدد كبير من الوفيات في موقع البناء، حيث يعمل نحو 35 ألف شخص على مدار الساعة لإنهاء العمل في الوقت المحدد لافتتاحه، بحسب "فرانس برس".

وأضرب مئات العمال احتجاجا على ظروف العمل، بحسب وكالة "دي إتش إيه" الخاصة للأنباء.