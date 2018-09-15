طالب نائب ديرب نجم بمحافظة الشرقية طلعت السويدي، بسرعة التحقيق والتوجه لمستشفى ديرب نجم، لمتابعة مشكلة الغسيل الكلوي، التي أدت إلى وفاة 3 مرضى حتى الآن.

وشدد السويدي، في بيان اليوم، على ضرورة سرعة كشف جميع الملابسات والحقائق مع اتخاذ الإجراءات الصارمة في حالة وجود إهمال أو تقصير، أو أي مخالفة وإعلان نتائج التحقيقات كاملة للرأي العام بشأن الكارثة مع توقيع أشد العقوبات على المتسببين فيها.

وقال السويدي، إن الكارثة تسببت في فزع وخوف شديدين لدى مرضى الفشل الكلوي بديرب نجم وعلى مستوى محافظة الشرقية، والجميع ينتظر نتائج التحقيقات والأسباب الحقيقية التى وراء الكارثة، مطالبًا بسرعة إعلان نتائج التحقيق العاجل بشأن الواقعة حتى يتعرف الجميع على أسباب الوفاة، ويطمئن مرضى الفشل الكلوي لاستكمال علاجهم سواء داخل مستشفى ديرب نجم أو المستشفيات المجاورة.

وقال السويدى، إن الجميع في انتظار ما تتخذه وزيرة الصحة من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الكوارث، مشيدًا بالتكليف العاجل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة التوجه للمستشفى والوقوف على أسباب الحادث.

وتُوفي 3 مرضى وأُصيب 13 آخرين بعد إجراء جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، وتوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى المحافظة للاطمئنان على المصابين، وأمرت بإغلاق فوري لوحدة الغسيل الكلوي وإحالة مدير المستشفى ومدير الوحدة للنيابة العامة، ووجهت بفتح تحقيق عاجل، وتشكيل لجنة تضم 3 فرق من الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان اليوم، أن التحقيقات المبدئية أكدت إجراء صيانة لمحطة معالجة الغسيل الكلوي، أمس، من خلال الشركة المصرية الدولية الهندسية، المتعاقد معاها منذ 6 أشهر، موضحة إصدار الوزيرة تعليمات مشددة لمراجعة كل المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي والمحطات الخاصة بها.