طالب النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بسرعة التحقيق فيما حدث في أثناء أعمال الغسيل الكلوى للمرضى بمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية والتي راح ضحيتها 3 من المرضى.

وطالب "حساسين"، في طلب إحاطة اليوم، موجه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بكشف جميع الملابسات والحقائق مع اتخاذ الإجراءات الصارمة في حالة وجود إهمال أو تقصير، أو أي مخالفة.

وطالب النائب بضرورة إعلان نتائج التحقيقات كاملة للرأي العام بشأن هذه الكارثة مع توقيع أشد العقوبات على المتسببين فيها.

وتُوفي 3 مرضى وأُصيب 13 آخرين بعد إجراء جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، وتوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى المحافظة للاطمئنان على المصابين، وأمرت بإغلاق فوري لوحدة الغسيل الكلوي وإحالة مدير المستشفى ومدير الوحدة للنيابة العامة، ووجهت بفتح تحقيق عاجل، وتشكيل لجنة تضم 3 فرق من الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان اليوم، أن التحقيقات المبدئية أكدت إجراء صيانة لمحطة معالجة الغسيل الكلوي، أمس، من خلال الشركة المصرية الدولية الهندسية، المتعاقد معاها منذ 6 أشهر، موضحة إصدار الوزيرة تعليمات مشددة لمراجعة كل المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي والمحطات الخاصة بها.