أطلقت مديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة اللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، اليوم، مبادرتها الثالثة لتخفيض الأسعار، والتي شملت تخفيض أسعار الخضروات والفواكه، من خلال التعاقد مع كبار التجار تحت شعار "كلنا واحد"، وذلك بمدينة كفر الشيخ، على أن يجرى إطلاقها بباقي المدن.

افتتح المعرض مدير الأمن يرافقه اللواءين ناصر رشاد، ناب مدير الأمن ، ومحمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية.

وشملت المبادرة كميات كبيرة من الخضروات والفواكه، بأنواعها، بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25 إلى 30%، بالتنسيق مع عدداً من كبار التجار ومسؤولي شركات الجملة، تحت إشراف الغرفة التجارية، كما سيتم تسيير سيارات تحمل "لوجو" المبادرة، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وشهدت المبادرة شهدت، إقبالاً كبيراً من المواطنين وذلك لانخفاض الأسعار، حيث عبر المواطنون عن سعادتهم بوجود خضروات وفواكه مخفضة مقدمين الشكر لوزارة الداخلية ومديرة الأمن على المبادرة التي تجنبهم من جشع التجار.