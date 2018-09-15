أصيب 20 شخصًا، اليوم، إثر وقوع حادثي تصادم منفصلين بمركز كفرالدوار، بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل على طريق كفر الدوار الكيلو 71 بمنطقة كوم البركة، وسيارة نصف نقل وأخرى ملاكي على طريق مصر إسكندرية الزراعي.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالقرب من قرية كوم البركة بمركز كفر الدوار.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل على طريق كفر الدوار الكيلو 71، نتيجة للسرعة الزائدة وخطورة الطريق بسبب المنحنيات.

وأسفر الحادث عن إصابة 17 شخصا من مستقلي السيارتين، وجرى نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج اللازم، وانتداب قوات الحماية المدنية لانتشال السيارة النصف نقل بعد سقوطها في أحد المصارف من شدة التصادم.

وبسؤال سائق السيارة الميكروباص، أكد أنه فوجئ بالسيارة النصف نقل تقطع عليه الطريق أثناء تفاديه أحد المطبات، مما أدى إلى حدوث التصادم.

كما تلقى مأمور مركز شرطة كفر الدوار، إشارة من شرطة تأمين الطريق الزراعي، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل بالقرب من قرية الملقة بكفر الدوار، وتبين أنه أثناء دوران السيارة نصف النقل من إحدى الفتحات العشوائية، اصطدمت بها سيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور، وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار.

حرر محضران بالحادثين، وأخطرت النيابة العامة.