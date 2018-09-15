قال الدكتور حلمي النمنم، الكاتب الصحفي ووزير الثقافة السابق، إنه كان لديه بعض التحفظات بشأن قرارات التحفظ على أموال الإخوان.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، أن الشركات بعد التحفظ عليها تظل ملكية أصيلة لأصحابها وسيتسلموها بالقانون بعد ذلك، فتكون الدولة ملزمة بإدارة الشركات وتنميتها إلى أن ينتهي التحفظ وتعود لأصحابها.

وتابع النمنم: "هذا ما حدث عندما أرجع الرئيس السادات للإخوان في السبعينيات وفوجئوا إنهم عادوا أغنياء جدًا لأن قرارات سنة 54 و65 كانت التحفظ وظلت الشركات والممتلكات قائمة وتعمل وتديرها الحكومة، وعندما انتهى التحفظ أخذوا أموالهم بعدما حافظت الدولة عليها".

وأشار إلى أن عمر التلمساني، مرشد الإخوان كتب مقالًا في مجلة الدعوة سخر فيه من الرئيس جمال عبد الناصر والحكومة، وقال: "لقد أعمى الله بصائرهم وجعلهم يتحفظوا على أموالنا وتنميتها".

وأوضح أن القرار الجديد الخاص بضم أموالهم لخزينة الدولة كان هو القرار الصحيح.