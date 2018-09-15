قال رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو: إن تركيا تمر بأزمة اقتصادية خطيرة بدأت آثارها فى الظهور. وأشار إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فشل فى حكم البلاد، ويجب أن يستقيل، منتقداً موقف «أردوغان» المعارض لقرار البنك المركزى، بزيادة سعر الفائدة.

واعتقلت الشرطة مئات العمال المحتجين على ظروف العمل بـ«مطار إسطنبول الثالث»، الذى ما زال قيد الإنشاء والمتوقّع افتتاحه أكتوبر المقبل. وكان العاملون بدأوا صباح أمس الأول، إضراباً عن العمل بسبب تردى أوضاعهم، وعدم الحصول على الرواتب فى الأيام المستحقة لها.

وأعلنت نقابة العاملين فى قطاع الإنشاءات، أن قوات الأمن دخلت إلى أماكن نوم وإقامة العاملين، وألقت القبض على عدد كبير من العاملين كانت أسماؤهم مدونة فى قائمة جاهزة فى أيديهم. وأشار المدير العام للنقابة، أوزجور كارابولوت، إلى أنه تم اعتقال نحو 500 عامل.

وأوضح نائب حزب «الشعوب الديمقراطى» الكردى، على كنعان أوغلو، أن الأمن اعتقل 400 خلال الحملة، بينما قال نائب آخر عن الحزب، أركان باش: إن مخفر شرطة واحداً أصبح يكتظ بأكثر من 200 من المضربين.

وفى سياق آخر، أعلنت تركيا أنها أجرت اختبارات بالذخيرة الحية على طائراتها التى تعمل دون طيار من طراز «أنكا»، التى قالت إنها طورتها محلياً فى مصانع «مؤسسة روكستان التركية للصناعات الجوية».

واستطرد مسئولون أتراك، أن أنقرة تواجه مشكلة فى الترويج لهذا النوع من الطائرات إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.