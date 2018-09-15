يعقد القادة الإثيوبيون والإريتريون، غدًا، قمة فى السعودية، لتوقيع اتفاقية لترسيخ العلاقات بين البلدين.

وأعلن فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن حفل التوقيع يقام تحت رعاية العاهل السعودى فى مدينة جدة، ومن المتوقع أن يحضر القمة الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، موسى فقى محمد.

ووقّع رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، والرئيس الإريترى، إسياسى أفورقى، إعلان سلام فى يوليو رسمياً وأنهيا حالة اللا سلم واللا حرب، التى استمرت عقدين واستأنفا علاقاتهما الدبلوماسية، وتم إعادة فتح الحدود البرية، الثلاثاء الماضى، للمرة الأولى منذ 20 عاماً، ما يمهد الطريق للتجارة بينهما.

وقال السكرتير المساعد بدائرة الشئون الأفريقية بالخارجية الأمريكية، تيبور ناجى، فى سلسلة تغريدات بـ«تويتر» نقلتها الوكالة الإثيوبية، إن رئيس الوزراء الإثيوبى تمكن مع العمل لإنهاء 20 عاماً من الصراع بين البلدين، واعتبر أن «أسمرة» أصبحت فى وضع يمكّنها من اتخاذ مكانها الصحيح فى السياسة الإقليمية والعالمية بعد اتفاق السلام، وتفعيل دورها فى الوساطة بين جماعات المعارضة الإثيوبية.

وفى إثيوبيا، عاد وفد من أعضاء جبهة تحرير أورومو بقيادة رئيس الجبهة، دواد إبسا، إلى البلاد اليوم، وحظى باستقبال حار من المسئولين الحكوميين، وعلى رأسهم وزيرة الدولة بالخارجية، برتوكان أيانو، ونائبة عمدة أديس أبابا، داجماويت موجس.

وفى سياق آخر، أعلنت القوات الجوية الإثيوبية أنها قصفت مواقع لحركة الشباب فى الصومال، وقال قائد سلاح الجو، العقيد يلما مدرسا، إن حركة الشباب تعرضت لدمار بشرى ومادى جسيم.