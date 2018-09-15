قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية السابق، إن الاتحاد السوفيتي كان يعتبر الصين العدو رقم واحد في العالم، رغم أنه كان من الشائع أن الاتحاد السوفيتي عدو للولايات المتحدة الأمريكية وتصنفها على أنها أشد عداوة للسوفييت.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم"، أن الاتحاد السوفيتي دولة شيوعية، والصين أيضًا دولة شيوعية، وبالتالي كان من المفترض أن يكون هناك تحالف بين الدولتين بدلًا من العداوة التي كانت قائمة بينهما، وأن تكون أمريكا التي تُعد دولة رأسمالية هي العدو الأول للاتحاد السوفيتي.

وأشار إلى أن الاتحاد السوفيتي كان قلقًا من الصين بعد أن كانت الدول الأوروبية لها نفوذ داخل الصين، وكانت بريطانيا قد دخلت في حرب مع الصين بسبب رفض الصين استيراد الأفيون، الأمر الذي تراجعت الصين عنه وأصبحت تستورد الأفيون.

وتابع: "زعيم الصين اتكلم بشكل سيء عن الاتحاد السوفيتي، السوفييت كانوا شايفين إن ضرب الصين بالقنبلة النووية كان هيشكل خطر كبير، فتراجعوا عن الفكرة".