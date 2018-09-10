قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية السابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية والصين يخوضان أكبر حرب تجارية في التاريخ لأنهما يشكلان أكبر اقتصاد في العالم، موضحًا أنه إذا استمرت هذه الحرب التجارية بين البلدين سوف تقود إلى حرب عسكرية.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم"، أن أمريكا إذا شعرت أنها تفقد مركزها فقد تخوض حربا ساخنة وليست مجرد حرب باردة، موضحًا أن أمريكا عندما تفرض عقوبات اقتصادية على الصين، ترد بكين عليها بنفس العقوبات عليها.

وأشار المستشار السياسي لرئيس الجمهورية السابق، إلى أن هناك جزر متنازع عليها بين الصين واليابان، وأطلقت الصين على تلك الجزر أسماء صينية، فيما أطلقت اليابان على نفس الجزر أسماء "يابانية"، وقد يحدث حرب بين الصين واليابان وتتدخل أمريكا في تلك الحرب.