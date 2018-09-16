قال الدكتور فريد حافظ، مدير مستشفى ديرب نجم السابق، إن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أجبره على تقديم استقالته قبل حادث جهاز الغسيل الكلوي بالمستشفى، بيومين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم: "وكيل الوزارة أقالني بدلًا من أن يكرمني، بعد كل ما قدمته للمستشفى، ثم عين المدير الجديد للمستشفى".

وأكمل حافظ: "قبل الحادث بيوم واحد تمت عمليات الصيانة وتغيير الفلاتر، وعندما غادرت يوم الأربعاء لم يَمت أو يصاب مريض واحد خلال عملية الغسيل الكلوي".

وتابع المدير السابق لمستشفى ديرب نجم: "وكيل الوزارة قال إنه أقالني من منصبي، وهو ما نفاه محافظ الشرقية، الذي زار المستشفى وكافأ العاملين بها في وقت سابق، وأتحدى أن يثبت تعرض أي مريض للأذى بسبب أجهزة الغسيل الكلوي".