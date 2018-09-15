نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد من شائعات حول ارتفاع عدد وفيات وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى "ديرب نجم" في محافظة الشرقية عن 3 أشخاص، موضحًا أن الواقعة أسفرت عن إصابة 13 مريضًا و3 وفيات.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، اليوم، أن وزارة الصحة في انتظار التقارير الفنية عن الواقعة، موضحًا أنه لا تهاون في محاسبة المسؤولين عن الحادث.

وتُوفي 3 مرضى وأُصيب 13 آخرين بعد إجراء جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، وتوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى المحافظة للاطمئنان على المصابين، وأمرت بإغلاق فوري لوحدة الغسيل الكلوي وإحالة مدير المستشفى ومدير الوحدة للنيابة العامة، ووجهت بفتح تحقيق عاجل، وتشكيل لجنة تضم 3 فرق من الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان اليوم، أن التحقيقات المبدئية أكدت إجراء صيانة لمحطة معالجة الغسيل الكلوي، أمس، من خلال الشركة المصرية الدولية الهندسية، المتعاقد معاها منذ 6 أشهر، موضحة إصدار الوزيرة تعليمات مشددة لمراجعة كل المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي والمحطات الخاصة بها.