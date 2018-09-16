قال محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن البرلمان سيعقد جلسة طارئة لمناقشة حادث "ديرب نجم"، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مشددًا على ضرورة تعاون وزارتي المالية والصحة في هذا الأمر لتنفيذ ما تحتاجه المستشفيات.

وأضاف "العماري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "الرافدين"، مساء اليوم، أن المستشفيات بحاجة لصيانة دورية، وعلينا إعادة النظر في الأجهزة بالوحدات الصحية.

وتُوفي 3 مرضى وأُصيب 13 آخرين بعد إجراء جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، وتوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى المحافظة للاطمئنان على المصابين، وأمرت بإغلاق فوري لوحدة الغسيل الكلوي وإحالة مدير المستشفى ومدير الوحدة للنيابة العامة، ووجهت بفتح تحقيق عاجل، وتشكيل لجنة تضم 3 فرق من الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان أمس، أن التحقيقات المبدئية أكدت إجراء صيانة لمحطة معالجة الغسيل الكلوي، أمس، من خلال الشركة المصرية الدولية الهندسية، المتعاقد معاها منذ 6 أشهر، موضحة إصدار الوزيرة تعليمات مشددة لمراجعة كل المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي والمحطات الخاصة بها.