كشف عبدالباقي تركيا، عضو مجلس نواب عن الشرقية، إن السبب الحقيقي وراء وفاة 3 حالات بمستشفى "ديرب نجم" بعد غسيل الكلى يرجع إلى مشكلة في فلاتر المياه.

وأضاف "تركيا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "الرافدين" اليوم، أن النيابة العامة تُحقق في الواقعة وستكشف قريبا عن المتسببين في الواقعة.

ووجه عضو مجلس النواب حديثة للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة: "ده إنذار لإعادة النظر في رؤيتك لجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية".

وتُوفي 3 مرضى وأُصيب 13 آخرين بعد إجراء جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، وتوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى المحافظة للاطمئنان على المصابين، وأمرت بإغلاق فوري لوحدة الغسيل الكلوي وإحالة مدير المستشفى ومدير الوحدة للنيابة العامة، ووجهت بفتح تحقيق عاجل، وتشكيل لجنة تضم 3 فرق من الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان أمس، أن التحقيقات المبدئية أكدت إجراء صيانة لمحطة معالجة الغسيل الكلوي، أمس، من خلال الشركة المصرية الدولية الهندسية، المتعاقد معاها منذ 6 أشهر، موضحة إصدار الوزيرة تعليمات مشددة لمراجعة كل المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي والمحطات الخاصة بها.