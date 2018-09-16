أصيب فلاح برش خرطوش إثر نشوب مشاجرة حادة بسبب خلافات الجيرة في الأرض الزراعية مع أخر بالدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العقيد هيثم فتحي حجي مأمور مركز شرطة بلقاس، يفيد بوصول إشارة من مستشفى بلقاس المركزي عن وصول "سامح. ع. ا"، 33 سنة، فلاح، ومقيم عزبة حسن أبو عامر دائرة مركز بلقاس مصاب برش خرطوش بالبطن من الناحية اليسرى ادعاء طلق ناري من فرد خرطوش .

انتقل ضباط مباحث المركز بقيادة الرائد يوسف صبري رئيس مباحث المركز وبسؤال المصاب اتهم المدعو "على. س. ر"، 46 سنة، والمقيم كفر دميرة الجديد التابعة لمركز طلخا بالتعدي عليه بفرد خرطوش كان بحوزته وإحداث ما به من إصابات وذلك بسبب مشادة كلامية حدثت بينهما بسبب خلافات الجيرة في الأرض الزراعية الكائنة بكفر دميرة الجديد.

تحرر عن ذلك المحضر 8 أحوال مركز بلقاس وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.