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ندوتان ووقفة ومعرض صور.. أبرز أنشطة "المسكونية" على هامش اجتماعات جنيف

ندوتان ووقفة ومعرض صور.. أبرز أنشطة "المسكونية" على هامش اجتماعات جنيف

مصدر: إتاحة حجز تذاكر القطارات عبر ماكينات TVM استعدادا لبدء الدراسة

مصدر: إتاحة حجز تذاكر القطارات عبر ماكينات TVM استعدادا لبدء الدراسة

"ري قنا": إزالة 88 حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ أغسطس

"ري قنا": إزالة 88 حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ أغسطس

مصدر: إزالة 4 آلاف و600 حالة تعدي على حرم "السكة الحديد"

مصدر: إزالة 4 آلاف و600 حالة تعدي على حرم "السكة الحديد"

وكيل "صحة الفيوم" لـ"الوطن": ماكينات الغسيل الكلوي لدينا جيدة

وكيل "صحة الفيوم" لـ"الوطن": ماكينات الغسيل الكلوي لدينا جيدة

"مكرم" لـ"الوطن": "القضاء الإداري" انتصر لـ"الأعلى لإعلام" في قضية LTC

"مكرم" لـ"الوطن": "القضاء الإداري" انتصر لـ"الأعلى لإعلام" في قضية LTC

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أديب عن التنمر: "وأنا صغير قالولي يا تخين ..ودلوقتي بيقولوا يا أقرع"

أديب عن التنمر: "وأنا صغير قالولي يا تخين ..ودلوقتي بيقولوا يا أقرع"

الحكومة تحاصر كارثة «الغسيل الكلوى»

الحكومة تحاصر كارثة «الغسيل الكلوى»

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«الإخوان فاسدون»: اختلاسات بالملايين.. وسرقة أموال أسر «قتلى التنظيم» لشراء جنسيات أجنبية وقصور بالخارج

«الإخوان فاسدون»: اختلاسات بالملايين.. وسرقة أموال أسر «قتلى التنظيم» لشراء جنسيات أجنبية وقصور بالخارج

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