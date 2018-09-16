7 شرائح للكهرباء ينقسم بينها المستهلكين للطاقة الكهربائية في مصر، وهو النظام المعمول به للدفع، في إطار خطة رفع الدعم التدريجي عن الكهرباء منذ عام 2014، ووفقا لأسعار العام الجاري، تبدأ الشرائح، بأقل شريحة استهلاكًا وهي من صفر إلى 50 كيلو وات بتكلفة 22 قرشًا للكيلو وات الواحد، وتنتهي بالأعلى استهلاكًا في الشريحة السابعة، وتزيد عن 1000 كيلو وات بسعر 145 قرشًا للكيلو الواحد.

وفي حوار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء لـ"الوطن"، والذي ينشر في ملحقها الاقتصادي، اليوم، قال إنه يدفع 350 جنيهًا في الشهر كفاتورة استهلاك طوال العام، إلا خلال شهور الصيف الأربع، تتراوح فيها الفاتورة بين 2000 إلى 2500 جنيه بسبب "التكييف".

ورصدت "الوطن"، شريحة الاستهلاك الكهربائية، التي ينتمي لها وزير الكهرباء، وذلك بحساب ما يدفعه الوزير طوال العام عدا أشهر الصيف، حيث يدرجه هذا المبلغ تحت الشريحة الخامسة، والتي تستهلك من 351 إلى 650 كيلو وات، وتحاسب بسعر 90 قرشًا عن الكيلو وات الواحد، وبالتحديد قد يستهلك في حدود 390 كيلو وات، وينتج عنها ما يدفعه من 350 جنيهًا.

أما في أشهر الصيف، والتي يدفع فيها وزير الكهرباء من 2000 إلى 2500 جنيه، فهو هنا ينتمي للشريحة السابعة، والمرفوع عنها الدعم، وهي لمن يزيد استهلاكه عن 1000 كيلو وات.

صابر هاشم، فني كهرباء، أكد أن استهلاك منزل وزير الكهرباء 390 كيلو وات في الأشهر العادية، تتيح له تشغل أجهزة المنزل الكهربائية العادية، كـ"الثلاجة والغسالة والمكواة و(الديب فريزير)، والسخان، والتليفزيون"، بالإضافة إلى لمبات الإنارة والميكروويف، وممكن أن تتيح تشغيل تكييف قوته 1 حصان.