نشر عدد من مستخدمي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو يبرز التلون الذي اعتادت عليه قناة "الجزيرة" القطرية في مواقفها تجاه اليمن، فقبل المقاطعة العربية لقطر بسبب دعمها للإرهاب والتطرف غيبت "الجزيرة" خطابات الحوثي عن شاشاتها ووصفت الانقلابيين بـ"الميليشيات".

ويوضح الفيديو، أن "الجزيرة" قبل المقاطعة العربية أدانت إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه المدنيين في السعودية، أما بعد المقاطعة بدلت جلدها مثل الأفاعي، وكان لها موقفا مختلفا بلغة جديدة.

وتغنت "الجزيرة" بإطلاق الصواريخ واعتبرته نصرًا، وتحولت لبوق للدعاية للميليشيات الإيرانية، وناطق رسمي لهم تبث سمومها عبر شاشتها.