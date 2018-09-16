علق النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ما تم تداوله من أنباء عن وصول سعر بعض الفيلات إلى 110 ملايين جنيه، بأن الشركة التي تبيع هذه الوحدات حصلت على الأرض بسعر 90 جنيهأ للمتر منذ 13 عاما.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن عقود هذه الأراضي كانت تشترط تنفيذ المشروعات خلال مدة معينة، وأن الشركة المالكة خالفت هذا البند ولم تنجز المشروع على النحو المطلوب، ما تسبب في خسارة الدولة لمليارات الجنيهات.

وتابع: "في خلل في العقود وإحدى الشركات حصلت على أرض بعد الجامعة الأمريكية، وتأخروا عن سداد مليار جنيه لأربع أعوام ولجأو لفسخ العقد، إلا إن الشركة لجأت للتحكيم الدولي وكسبت القضية".

وشدد إسماعيل على ضرورة تضمين عقود الأراضي الجديدة لشروط الترخيص ومدة التسليم والمرافق، ووضع شرط الحصول على فوائد على سعر الأرض في حالة عدم سداده بداعي عدم توصيل المرافق لهذه الأرض.

وطالب إسماعيل من هيئة قضايا الدولة، بضرورة مراجعة العقود الحكومية حتى لا تضيع حقوق الدولة المصرية.