قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن حادث مستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية ليس بالأمر الهين، بعد وفاة 3 مرضى جراء غسيل الكلوي بالمستشفى، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة بحاجة إلى تمويل ورقابة.

وطالب "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، بصيانة دورية لجميع مراكز الغسيل الكلوي، موضحًا أنه يحمل المسئولية الكاملة لوزارة الصحة فيما حدث بديرب نجم.

وأوضح أنه طلب من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عقد جلسة قبل دور الانعقاد مع الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، لبحث واقعة "ديرب نجم"، مؤكدًا أن مبلغ الصيانة الموجه لمراكز غسيل الكلى ضعيف للغاية.