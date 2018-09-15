تقدم النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه ضد كل من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسبب حالات الوفاة والإصابة بوحدة غسيل مستشفى ديرب نجم.

وطالب وهدان، في بيان صحفي اليوم، بمعرفة الأسباب الرئيسية في حالات الوفاة والغيبوبة لعدد من مرضى الفشل الكلوي على الرغم من أن الوحدة افتتحت للعمل في مايو الماضي أي منذ 4 شهور فقط وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام.

وأكد وهدان، في طلب الإحاطة، ضرورة التعامل بمنتهى الحسم والشدة مع المتسبب فى هذا الأمر، لعدم السماح بتكراره مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين، مشيرًا إلى أن معاقبة المتسبب سيكون أكبر رادع لمنع أي إهمال أو فساد داخل القطاع الصحي.

وتُوفي 3 مرضى وأُصيب 13 آخرين بعد إجراء جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، وتوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى المحافظة للاطمئنان على المصابين، وأمرت بإغلاق فوري لوحدة الغسيل الكلوي وإحالة مدير المستشفى ومدير الوحدة للنيابة العامة، ووجهت بفتح تحقيق عاجل، وتشكيل لجنة تضم 3 فرق من الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان اليوم، أن التحقيقات المبدئية أكدت إجراء صيانة لمحطة معالجة الغسيل الكلوي، أمس، من خلال الشركة المصرية الدولية الهندسية، المتعاقد معاها منذ 6 أشهر، موضحة إصدار الوزيرة تعليمات مشددة لمراجعة كل المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي والمحطات الخاصة بها.