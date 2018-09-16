قال الدكتور أحمد الانصاري، محافظ سوهاج، إنه يتبع أسلوب علمي لدراسة ملفات ومشكلات المحافظة، من أجل حلها بأسلوب علمي.

وأضاف الأنصاري، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن لديه حراسة خفيفة وأنه لا يقوم بإغلاق الطرق أثناء مروره نظرًا لاعتبار أن عمله ميداني في المقام الأول، متابعا: "أنا مبتحركش بحراسة معينة موجود حراسة بس حراسة خفيفة، ومبعملش قطع للطرق لان المحافظ شغله ميداني".

وأوضح الأنصاري أنه قام بدارسة محافظة سوهاج من الناحية الجغرافية، وتعرف على المقومات الموجودة بها من مختلف الاتجاهات.

ولفت الأنصاري إلى أن عدم استغلال مقومات سوهاج بطريقة صحيحة أدى إلى أنها أصبحت محافظة طاردة للعمالة.