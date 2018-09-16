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الأب دانيال: رجل الدين لا بد أن تطابق أقوله أفعاله

الأب دانيال: رجل الدين لا بد أن تطابق أقوله أفعاله

هيفاء وهبي: "في ناس بترتعش وبيغم عليها لما بتشوفني"

هيفاء وهبي: "في ناس بترتعش وبيغم عليها لما بتشوفني"

أنيسة حسون تطالب الإعلام بإلقاء الضوء على النماذج الناجحة لتكون قدوة

أنيسة حسون تطالب الإعلام بإلقاء الضوء على النماذج الناجحة لتكون قدوة

بالفيديو| حريق ضخم بسبب تسرب بنزين من "فونطاس" سيارة نقل في اليمن

بالفيديو| حريق ضخم بسبب تسرب بنزين من "فونطاس" سيارة نقل في اليمن

إطلاق نار في ساحة المسجد النبوي الشريف دون إصابات

إطلاق نار في ساحة المسجد النبوي الشريف دون إصابات

بالفيديو| هل التاكسي الجوي سيصبح حقيقة في يوم ما؟

بالفيديو| هل التاكسي الجوي سيصبح حقيقة في يوم ما؟

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بعد حديث وزير الكهرباء عنه.. لماذا كان الدعم "نقمة" على جهات اقتصادية؟

بعد حديث وزير الكهرباء عنه.. لماذا كان الدعم "نقمة" على جهات اقتصادية؟

بالفيديو| شاكر: كان لدينا عجز في مصادر الطاقة الأولية فاتجهنا لـ"الطاقة النووية"

أديب عن التنمر: "وأنا صغير قالولي يا تخين ..ودلوقتي بيقولوا يا أقرع"

أديب عن التنمر: "وأنا صغير قالولي يا تخين ..ودلوقتي بيقولوا يا أقرع"

الحكومة تحاصر كارثة «الغسيل الكلوى»

الحكومة تحاصر كارثة «الغسيل الكلوى»

بالفيديو| وزير الكهرباء: الطاقة النووية "نظيفة" ودرسنا تجارب عالمية قبل البدء في "الضبعة"

«الإخوان فاسدون»: اختلاسات بالملايين.. وسرقة أموال أسر «قتلى التنظيم» لشراء جنسيات أجنبية وقصور بالخارج

«الإخوان فاسدون»: اختلاسات بالملايين.. وسرقة أموال أسر «قتلى التنظيم» لشراء جنسيات أجنبية وقصور بالخارج

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