قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، في تصريحات صحفية له، إن المستشار أبوشقة رئيس الحزب، أصدر القرار ٣٥٥ لعام ٢٠١٨، أمس بتعيين الدكتورة منى مكرم عبيد، مستشاراً سياسياً لرئيس الحزب اعتباراً من اليوم.

يذكر أن الدكتورة منى مكرم عبيد برلمانية سابقة وأستاذ فى العلوم السياسية، علاوة عن كونها عضوا سابقا بالهيئة العليا للحزب، وعضو حالي في المجلس الاستشاري لحزب الوفد، الذي يرأسه عمرو موسي.

ولدت عام 1943، وهي بنت شقيق مكرم عبيد، الذييعد أحد رموز الحركة الوطنية في مصر، حيث كان ضمن الوفد المصاحب لسعد زغلول باشا وتم نفيه مع الأخرون إلى جزيرة مالطة وعادوا بعد ثورة 1919، ويعد من أبرز رموز حزب الوفد بعد تأسيسه عام 1918، وبعد وفاة سعد زغلول تولى منصب سكرتير لحزب الوفد وترشح كعضو في مجلس النواب حتى عام 1946.