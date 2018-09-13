وصل عمرو موسى، رئيس المجلس الاستشاري لحزب الوفد، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، قبل قليل، لمقر حزب الوفد، استعدادا لبدء اجتماع المجلس، لمناقشة قرار رئيس الحزب، بفصل الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب.

كما وصل كل من؛ محمود أباظة، رئيس الحزب الأسبق، وعضو المجلس الاستشاري، والدكتور هاني سري الدين، السكرتير العام للحزب، وكل من طارق سباق، وحسين منصور، نواب رئيس الحزب، ومحمد عبداللطيف وعلاء غراب، من قيادات الحزب.

وشهد الحزب خلال الأسبوع الجاري، قرارًا لـ"أبو شقة" بوقف عضوية النائب محمد فؤاد، تبعه استقالة النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، لينتهي الأمر بفصل فؤاد من الحزب وكافة تشكيلاته نهائيا.